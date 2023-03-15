Украина получит новый пакет военной помощи из Дании на $150 млн

В предоставляемый пакет войдут вооружения и боеприпасы

СТОКГОЛЬМ, 15 марта. /ТАСС/. Дания направит новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью 1 млрд крон ($150 млн). Большинство членов датского парламента высказались в его поддержку, сообщает в среду Минобороны страны.

В предоставляемый пакет войдут вооружения и боеприпасы, которые запрашивала украинская сторона. Это стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины, зенитные ракеты. Финансирование поставки будет произведено из "украинского фонда", созданного по инициативе парламентских партий - социал-демократов, "Венстре", Умеренной партии, Социалистической народной партии, Датской демократической партии, "Либерального альянса", Консервативной народной партии, партии "Радикальная венстре", Датской народной партии и партии "Новые правые".

"Мы отправляем крупный пакет стоимостью 1 млрд крон. Украине не хватает боеприпасов, поэтому в пакет входит то, что Украина конкретно запросила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем выполнить это ее пожелание", - прокомментировал исполняющий обязанности министра обороны Троелс Лунд Поульсен.

Министерство обороны Дании уже приступило к формированию поставки, с тем чтобы она была осуществлена в кратчайшие сроки, говорится в сообщении.