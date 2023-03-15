Таможня Одессы требует взятки с перевозчиков продовольствия, пришедшего по зерновой сделке

По словам главы правления Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктора Берестенко, таможенники требуют $0,4 за тонну и $1 тыс. за коносаментную партию

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники таможенной службы Одесской области требуют с водителей взятки при перевозках продовольствия, поступившего в регион в рамках "зернового коридора", сообщил в среду глава правления Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

"Наши водители продолжают платить взятки с зернового коридора, таможенники требуют 0,4 доллара за тонну и 1 тыс. долларов за коносаментную партию. Сумма кэша на суше минимум - 20 млн гривен ($550 тыс.). Сотрудники правоохранительных органов от 2 до 4% от цены контракта за зерновые и растительное масло мотивируют тем, что все отдают на помощь (ВСУ)", - цитирует Берестенко в среду украинское издание "Страна".

В понедельник стало известно, что Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней. По итогам прошедших в Женеве консультаций между ООН и российской делегацией замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, данного срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН по обеспечению разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Соглашение о создании гуманитарного коридора для вывоза по Черному морю украинского зерна было подписано Россией, ООН и Турцией, а также отдельно Украиной, ООН и Турцией 22 июля 2022 года в Стамбуле. Сделка была рассчитана на 120 дней с возможностью автоматического продления, если не будет возражения сторон. В рамках зерновой сделки РФ и ООН подписали меморандум сроком на три года о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. ООН обещала работать со странами - членами и частным бизнесом по вопросу исключений из санкций для устранения препятствий экспорта РФ.