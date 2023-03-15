В Словакии рассмотрят отправку истребителей МиГ-29 Украине

Республика ранее вывела из состава национальных ВВС эскадрилью МиГ-29

ПРАГА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Словакии рассмотрит в среду возможность передачи снятых с вооружения национальных ВВС истребителей МиГ-29 Украине. Об этом сообщил министр обороны республики Ярослав Надь.

"Мы рассмотрим этот вопрос", - привело слова Надя Словацкое телевидение. В заседании правительства примет участие начальник Генерального штаба ВС Словакии Даниэл Змеко.

Словакия в конце августа 2022 года вывела из состава национальных ВВС эскадрилью МиГ-29. В перспективе их должны заменить американские F-16, контракт на поставку которых заключила Братислава. В Словакии, согласно СМИ, находятся 11 МиГ-29, 10 из которых могут быть переданы Украине, а один направиться в качестве экспоната в музей.

Президент Украины Владимир Зеленский на состоявшейся 9 февраля в Брюсселе на полях экстренного саммита Евросоюза встрече с и.о. премьер-министра Словакии Эдуардом Хегером обратился к Братиславе с просьбой передать его стране имеющиеся у нее МиГ-29. Хегер заверил Зеленского, что Словакия сделает максимум, чтобы удовлетворить просьбу Украины. Помощь Украине, как сказал словацкий политик, "соответствует национальным интересам Словакии и интересам европейской безопасности".