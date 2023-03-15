WP: в Республиканской партии США началась "гражданская война" по украинскому вопросу

По словам сенатора Джона Тьюна, несмотря на то, что большинство американцев признают "важность победы Украины", есть люди, которые, как губернатор Флориды Рон Десантис, считают, что конфликт на Украине не относится к числу национальных интересов США

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Республиканская партия США переживает "гражданскую войну" по вопросу определения подхода к конфликту на Украине. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post.

По словам сенатора Джона Тьюна (республиканец от штата Южная Дакота), несмотря на то, что большинство американцев признают "важность победы Украины", есть люди, которые, как губернатор Флориды Рон Десантис, считают, что конфликт на Украине не относится к числу национальных интересов США. "Это продолжающаяся гражданская война", - приводит газета слова старшего советника организации Concerned Veterans for America ("Обеспокоенные ветераны за Америку") Дэна Колдуэлла, прокомментировавшего разногласия среди республиканцев относительно внешнеполитического курса.

Как отмечает издание, часть Республиканской партии все чаще выступает против предоставления помощи Киеву. "Мы живем на сумасшедшей планете, где заработанные трудом американцев сотни миллиардов долларов направляют за границу, чтобы начать третью мировую войну. Это (конфликт на Украине - прим. ТАСС) не наша борьба", - сказала республиканка Кэри Лейк.

Ранее Десантис, который в настоящее время считается одним из наиболее перспективных участников внутрипартийного этапа борьбы за пост президента США у республиканцев на предстоящих в 2024 году выборах, заявил, что "у США есть много жизненно важных национальных интересов", однако "дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией к ним не относится". Против дальнейшей поддержки Украины и за скорейшее завершение конфликта выступил и бывший президент США Дональд Трамп.