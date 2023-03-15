Лидер сербских радикалов призвал уволить министра экономики за поддержку санкций против РФ

Министр экономики Сербии Раде Баста ранее выразил мнение о необходимости присоединения республики к санкционной политике, направленной против России, и призвал всех министров высказаться на этот счет

БЕЛГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Сербии должно остро отреагировать на заявление министра экономики Раде Басты, выступившего за введение антироссийских санкций, и отправить его в отставку. Об этом заявил в среду в комментарии корреспонденту ТАСС лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

"Министр Раде Баста выступил против государственной политической линии и публично поддержал введение санкций против России. По моему мнению, он должен быть немедленно уволен, обязанность [первого вице-премьера, главы МИД Сербии] Ивицы Дачича, как лидера коалиции, которая привела Басту в правительство, выдвинуть инициативу <...>, а [премьер-министр республики] Ана Брнабич должна отправить предложение об отставке министра в парламент. Необходимо реагировать остро, пока это не приобрело размах, возможно, в правительстве есть еще 2-3 министра, которые что-то такое бы поддержали, поэтому необходимо сразу показать, что по этому вопросу существует твердая государственная политика", - заявил Шешель.

"Ивица Дачич и Драган Маркович Пала уже дистанцировались от его заявления, но этого недостаточно. Дачич должен выдвинуть инициативу о его отставке. Потому что это министерское место было получено по коалиционному соглашению Социалистической партии Сербии и "Единой Сербии", - подчеркнул политик.

На просьбу прокомментировать недавнее приглашение от Басты "на сербский ужин", адресованное официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, Шешель предположил, что тот "немного испугался своего заявления [о санкциях], и пытается его смягчить". "Посмотрим, что будет в следующие дни, во всяком случае, я буду непрерывно настаивать, чтобы Дачич внес инициативу о его [Басты] отставке, это его обязанность", - добавил он.

13 марта министр экономики Сербии Раде Баста выразил мнение о необходимости присоединения республики к санкционной политике, направленной против России, и призвал всех министров высказаться на этот счет. После этого Движение социалистов, чьим лидером является директор ключевой сербской спецслужбы - Агентства безопасности и информации - Александар Вулин, потребовало отставки министра. От слов Басты отмежевалась даже его партия "Единая Сербия", а само его заявление вызвало массу критики в обществе.