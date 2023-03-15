Евросоюз считает двусторонним вопросом РФ и США инцидент с американским беспилотником

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз следит за ситуацией

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Инцидент с падением беспилотника США в Черное море является двусторонним вопросом Москвы и Вашингтона. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Очевидно, что это двусторонняя тема России и США. Мы как ЕС следим за ситуацией, но, как я сказал, соответствующие действия и реакция - дело вовлеченных сторон, то есть США и России", - сказал он.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами".

В Минобороны России добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем, посол России в Вашингтон был вызван в Госдеп.