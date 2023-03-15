15 марта, 12:18,
обновлено 15 марта, 12:34

Китай высказался против гегемонии и политики силы в международных отношениях

По словам председателя КНР Си Цзиньпина, Пекин стремится к урегулированию разногласий путем диалога

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Китая выступает решительно против гегемонии и применения политики силы в международных отношениях Об этом в среду на проходящем в режиме видеоконференции Диалоге высокого уровня между Коммунистической партией Китая (КПК) и политическими партиями мира заявил председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин.

"Китай преследует верный путь мирного развития, мы стремимся к урегулированию разногласий путем диалога и разрешению споров посредством сотрудничества, решительно выступаем против гегемонии и политики силы в любых их формах", - указал он. 

Теги:
КитайСи Цзиньпин
© Информационное агентство ТАСС
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