Китай высказался против гегемонии и политики силы в международных отношениях

По словам председателя КНР Си Цзиньпина, Пекин стремится к урегулированию разногласий путем диалога

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Китая выступает решительно против гегемонии и применения политики силы в международных отношениях Об этом в среду на проходящем в режиме видеоконференции Диалоге высокого уровня между Коммунистической партией Китая (КПК) и политическими партиями мира заявил председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин.

"Китай преследует верный путь мирного развития, мы стремимся к урегулированию разногласий путем диалога и разрешению споров посредством сотрудничества, решительно выступаем против гегемонии и политики силы в любых их формах", - указал он.