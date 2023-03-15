Си Цзиньпин заявил, что современному миру не нужна новая холодная война

По мнению председателя КНР, вражда "во имя демократии" только навредит

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Разделение мира во имя демократии принесет только вред, современному международному сообществу не нужна новая холодная война. Об этом в среду на проходящем в режиме видеоконференции Диалоге высокого уровня между Коммунистической партией Китая (КПК) и политическими партиями мира заявил председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин.

"Миру не нужна новая холодная война. Практика по разжиганию конфронтации и разделения, осуществляемая во имя демократии, сама по себе является нарушением духа демократии. Она не получит поддержки и может принести только бесконечный вред", - указал он.