Словацкий кабмин не принял решение о передаче истребителей МиГ-29 Украине

В стране, по данным местных СМИ, находятся 11 МиГ-29, 10 из которых могут быть переданы Украине, а один может направиться в качестве экспоната в музей

ПРАГА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Словакии на заседании в среду не приняло решение о передаче Украине снятых с вооружения национальных ВВС истребителей МиГ-29. Об этом сообщил журналистам министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Правительство о передаче МиГ-29 Украине пока не приняло решение", - сказал Надь, слова которого привело Словацкое радио.

Направление истребителей на Украину было одной из тем состоявшегося в среду заседания кабмина. "Решение не принято. Продолжаются переговоры на международной арене [о возможности передачи истребителей Украине]", - уточнил глава Минобороны.

В Словакии, по данным местных СМИ, находятся 11 МиГ-29, 10 из которых могут быть переданы Украине, а один может направиться в качестве экспоната в музей.

Президент Украины Владимир Зеленский на состоявшейся 9 февраля в Брюсселе на полях экстренного саммита Евросоюза встрече с и.о. премьер-министра Словакии Эдуардом Хегером обратился к Братиславе с просьбой передать его стране имеющиеся у нее МиГ-29. Хегер заверил Зеленского, что Словакия сделает максимум, чтобы удовлетворить просьбу Украины. Помощь Украине, как сказал словацкий политик, "соответствует национальным интересам Словакии и интересам европейской безопасности".