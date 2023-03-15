Чавушоглу обсудил с Лавровым реализацию зерновой сделки

Главы внешнеполитических ведомств России и Турции провели телефонный разговор

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил в среду по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым двусторонние отношения и реализацию зерновой сделки. Об этом говорится в сообщении турецкого МИД.

"Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Рассмотрены реализация зерновой сделки и двусторонние отношения", - говорится в сообщении.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней и продлевались в ноябре на такой же срок. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Российская сторона указывает, что вторая часть соглашения не выполняется.

В Женеве в минувший понедельник прошли консультации между ООН в лице главы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен, заместителя генсека Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. В беседе с журналистами после завершения встречи замминистра иностранных дел России заявил, что Москва не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, данного срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН по обеспечению разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил 15 марта, что проводит переговоры с российской и украинской сторонами о продлении зерновой сделки на 120 дней.