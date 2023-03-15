15 марта, 12:24,
обновлено 15 марта, 13:04

Китай заявил, что никогда не будет добиваться гегемонии и внешней экспансии

По словам председателя Си Цзиньпина, модернизация КНР "сделает только мощнее те силы, которые выступают за международную справедливость"

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Китай никогда не будет добиваться гегемонии и ставить своей целью внешнюю экспансию независимо от уровня своего развития. Об этом в среду на проходящем в режиме видеоконференции диалоге высокого уровня между Коммунистической партией Китая (КПК) и политическими партиями мира заявил председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин.

"Модернизированный Китай сделает только мощнее те силы, которые выступают за международную справедливость. Независимо от того, какого уровня развития достигнет КНР, она никогда не будет преследовать гегемонию и внешнюю экспансию", - сказал он. 

Теги:
КитайСи Цзиньпин
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