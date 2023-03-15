15 марта, 12:58
Военная операция на Украине

Пентагон сообщил, что девять стран обязались поставить Украине 150 танков Leopard

По словам министра обороны США Ллойда Остина, количество стран, предоставляющих Киеву средства ПВО, также продолжает расти

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Девять стран взяли на себя обязательства поставить Украине 150 танков Leopard. Об этом сообщил в среду министр обороны США Ллойд Остин на очередном онлайн-заседании контактной группы западных стран по оказанию военной помощи Украине.

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"Коалиция государств, безвозмездно поставляющих Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран уже обязались предоставить более 150 танков Leopard", - отметил он.

Министр добавил, что "количество стран, предоставляющих [Киеву] средства ПВО, также продолжает расти". "Сейчас мы находимся в решающий момент в ходе борьбы Украины за свободу. Мы все должны продемонстрировать постоянную решимость и единство. Это означает выполнение наших обязательств в полном масштабе и в кратчайшие сроки", - утверждал глава военного ведомства. Он также призвал повысить объемы отправляемых Украине боеприпасов и систем ПВО, в частности для этого "разрабатывать инновационные решения для [их] промышленного производства".

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили более $32 млрд на военную помощь Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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