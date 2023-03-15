Пентагон сообщил, что девять стран обязались поставить Украине 150 танков Leopard

По словам министра обороны США Ллойда Остина, количество стран, предоставляющих Киеву средства ПВО, также продолжает расти

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Девять стран взяли на себя обязательства поставить Украине 150 танков Leopard. Об этом сообщил в среду министр обороны США Ллойд Остин на очередном онлайн-заседании контактной группы западных стран по оказанию военной помощи Украине.

"Коалиция государств, безвозмездно поставляющих Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран уже обязались предоставить более 150 танков Leopard", - отметил он.

Министр добавил, что "количество стран, предоставляющих [Киеву] средства ПВО, также продолжает расти". "Сейчас мы находимся в решающий момент в ходе борьбы Украины за свободу. Мы все должны продемонстрировать постоянную решимость и единство. Это означает выполнение наших обязательств в полном масштабе и в кратчайшие сроки", - утверждал глава военного ведомства. Он также призвал повысить объемы отправляемых Украине боеприпасов и систем ПВО, в частности для этого "разрабатывать инновационные решения для [их] промышленного производства".

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили более $32 млрд на военную помощь Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.