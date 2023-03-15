Тирасполь уведомил Россию, США, Украину, ЕС и ООН о попытке теракта против делегации ОБСЕ

Как отметили в пресс-службе МИД Приднестровья, Тирасполь заверил участников формата "пять плюс два" в принятии всех необходимых мер для защиты безопасности населения непризнанной республики

КИШИНЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Приднестровья проинформировали о предотвращенной попытке теракта против делегации ОБСЕ участников переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США). Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД непризнанной республики.

"В обращении, в частности, были изложены обстоятельства данного теракта, готовившегося по приказу представителей Службы безопасности Украины, и обозначено наличие у следственных органов Приднестровья достаточного объема данных, подтверждающих указанный преступный замысел. Приднестровская сторона заверила участников формата "пять плюс два" в принятии всех необходимых мер для защиты безопасности населения Приднестровья, а также иностранных представителей, прибывающих в республику", - говорится в сообщении. В нем подчеркнута открытость к диалогу в рамках продолжающегося расследования.

Ранее Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта, который готовился в отношении должностных лиц. Однако во вторник прокуратура представила данные, согласно которым первоначальной целью злоумышленников была делегация ОБСЕ, посетившая Тирасполь 14 февраля. В нее входили действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, спецпредставитель по Приднестровью Томас Хартинг, руководитель миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг и другие. Когда провести теракт не вышло, второй целью стал президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Организаторы планировали в центре Тирасполя привести в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство. Оно состояло из 8 кг гексогена, а также металлических поражающих элементов. Сообщалось о задержании двух подозреваемых, которые дают показания. Президент Приднестровья заявил, что диверсия санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины.