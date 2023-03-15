Австрия усилила охрану посольств в Вене из-за угроз теракта от исламистов

Полиция города ранее сообщила об усилении охраны общественных мест в центре столицы

ВЕНА, 15 марта. /ТАСС/. Ответственное за охрану зданий дипломатических представительств подразделение Вооруженных сил (ВС) Австрии переведено на усиленный режим несения службы в связи с получением спецслужбами республики сведений об угрозе теракта со стороны исламистов. Об этом заявил официальный представитель ВС Михаэль Бауэр.

"Наши силы, которые обычно охраняют посольства, настороже", - приводит в среду его слова австрийская газета Kleine Zeitung.

Ранее полиция Вены сообщила об усилении охраны общественных мест в центре города из-за получения спецслужбами республики информации об угрозе террористического акта со стороны исламистов. Правоохранительные органы предупредили граждан о размещении усиленных патрулей и бойцов отрядов специального назначения "Вега" и "Кобра" в центре города.

По информации австрийской газеты Kronen Zeitung, австрийские спецслужбы считают потенциальной целей атак исламистов расположенные в Вене церкви египетских христиан-коптов. В качестве потенциального исполнителя теракта называется "неустановленная сирийская террористическая группировка". Ряд других изданий сообщил о наличии у правоохранительных органов сведений об угрозах в адрес сирийских христиан.