В Париже началась массовая акция протеста против пенсионной реформы

Участники демонстрации требуют отказаться от проведения реформы или добиться баланса пенсионной системы за счет повышения сборов с крупного бизнеса и введения налога на сверхприбыль

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Восьмая акция протеста против принятия закона об изменении пенсионной системы Франции началась в Париже, участники протестов выступают против принудительного принятия закона в обход парламента и требуют введения налога на сверхприбыль. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, на площади перед Домом инвалидов в VII округе Парижа собрались тысячи человек.

"Никогда не поздно выходить на улицу. Мы полны решимости продолжать отстаивать нашу позицию. Применение правительством статьи 49-3 (о принудительном принятии закона в обход парламента - прим. ТАСС) стало бы худшим вариантом, мы не согласимся с этой реформой", - заявил журналистам глава Всеобщей конфедерации труда Филипп Мартинез.

Рядовые участники демонстрации также выражают недовольство возможным принятием соответствующего законопроекта, который находится на финальной стадии обсуждения в парламенте. Они требуют отказаться от проведения реформы или же добиться баланса пенсионной системы за счет повышения сборов с крупного бизнеса и введения налога на сверхприбыль.

"Вместо того, чтобы ввести налог на сверхприбыль, власти повышают пенсионный возраст на два года", - возмущен манифестант по имени Кевин. "Мы требуем полной отмены пенсионной реформы. Проект закона не подлежит ни изменениям, ни поправкам, только полная отмена", - заявила корреспонденту ТАСС активист движения "Независимых демократов", представившаяся как Кати. "Заставить власти отменить пенсионную реформу можно только одним способом - всеобщей забастовкой", - добавила она.

Масштабные протесты

По прогнозам Службы территориальной разведки Национального управления полиции, в парижских манифестациях должны принять участие от 50 тыс. до 80 тыс. человек. Протестный марш, организованный профсоюзами, стартует от эспланады Дома инвалидов и завершится на площади Италии на юге Парижа. На протяжении следования колонны ограничено движение автомобилей и наземного общественного транспорта.

Помимо французской столицы акции пройдут в 230 коммунах страны с участием от 650 тыс. до 850 тыс. манифестантов, согласно оценкам властей. Первые данные уже поступили из Марселя, где профсоюзы заявили об участии 160 тыс. демонстрантов, тогда как полиция насчитала только 7 тыс. человек.

Параллельно в стране продолжаются забастовки в различных секторах экономики: помимо перебоев в работе транспорта большие проблемы испытывает французская столица из-за забастовки мусорщиков, в свете которой на улицах города, по последним данным, скопилось около 7 тыс. тонн отходов. Это привело в появлению крыс на улицах и недовольству местных жителей. Мэр Парижа Анн Идальго, тем не менее, публично выступила в поддержку участников протестов и забастовок против пенсионной реформы, что стало своего рода сигналом после заявлений представителя правительства Оливье Верана о возможности потребовать от мэра принудительно вернуть на работу сотрудников коммунальных служб.

Кроме того, бастуют работники нефтеперерабатывающих заводов и топливохранилищ TotalEnergies, Esso-ExxonMobil и P troineos, из-за чего затруднена отгрузка топлива, а также трех терминалов приема сжиженного природного газа компании Elengy, которые объявили в среду о продлении забастовки до 21 марта. Со вторника ряд атомных и гидроэлектростанций снизили выработку электроэнергии в рамках забастовки.

Финальный этап реформы

Проект реформы пенсионной системы был представлен премьер-министром Франции Элизабет Борн в середине января. Наряду с повышением пенсионного возраста до 64 лет он предполагает увеличение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену ряда специальных пенсионных режимов.

Сенат 11 марта одобрил предлагаемый правительством проект пенсионной реформы. Финальную версию законопроекта должна согласовать 15 марта совместная комиссия из семи депутатов Национального собрания (нижняя палата) и семи сенаторов. Если парламентарии придут к соглашению относительно окончательного текста, он будет внесен на голосование 16 марта сначала в Сенат, а затем в Национальное собрание. Если обе палаты проголосуют за документ, то он будет окончательно утвержден парламентом.