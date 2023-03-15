В Германии заявили, что не имеют собственных данных по инциденту с американским БПЛА

Представитель кабмина ФРГ призвал избегать любой эскалации

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Власти Германии не располагают собственными данными по инциденту с американским беспилотником MQ-9, который потерпел крушение в акватории Черного моря. Об этом в среду на брифинге в Берлине заявила представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

"Конечно, мы приняли это к сведению, - сказала она. - Однако у нас нет никаких собственных данных [по инциденту]". В то же время Хофман подчеркнула, что необходимо избегать любой эскалации ситуации.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Андреа Зассе указала, что власти Германии были проинформированы об инциденте "в рамках НАТО".

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В оборонном ведомстве добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем.