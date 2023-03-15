США заявили, что не хотят эскалации конфликта с Россией из-за инцидента с беспилотником

Американский аппарат 14 марта потерпел крушение в акватории Черного моря

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. США не хотели бы, чтобы инцидент с крушением беспилотника в акватории Черного моря привел к эскалации конфликта на Украине и прямому столкновению Соединенных Штатов и России. Об этом в среду заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

"Мы меньше всего хотели бы, как и все остальные, эскалации конфликта на Украине до такого уровня, когда это будет что-то между США и Россией", - сказал он.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром 14 марта полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В оборонном ведомстве добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем.