Словакия за МиГ-29 для Украины получит компенсацию в $900 млн

Как заявили в Минобороны республики, члены словацкого правительства в том числе поэтому считают лучшим решением передать истребители Киеву

БРАТИСЛАВА, 15 марта. /ТАСС/. Словакия, в случае передачи Украине снятых с вооружения национальных ВВС истребителей МиГ-29, получит от союзников финансовую компенсацию в размере $900 млн. Об этом сообщил в среду новостной портал pravda.sk со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя.

"Словакия должна была бы получить за истребители [в случае их передачи Украине] от США и [других] союзников $900 млн в форме наличности и военного материала", - привело издание слова Надя. Члены словацкого правительства в том числе поэтому, по его словам, считают лучшим решением передать истребители Киеву.

Кабмин, как проинформировал Надь во вторник, может принять решение о направлении истребителей МиГ-29 на Украину на одном из своих ближайших заседаний. Глава кабмина Эдуард Хегер выразил убеждение, что истребители направятся на Украину. Данный вопрос обсуждался, в частности, комитетом по обороне и безопасности Национального совета (парламента) Словакии.

Словакия в конце августа 2022 года вывела из состава национальных ВВС эскадрилью МиГ-29. В перспективе их должны заменить американские F-16, контракт на поставку которых заключила Братислава. В Словакии, согласно СМИ, находятся 11 МиГ-29, 10 из которых могут быть переданы Украине, а один направится в качестве экспоната в музей.

Президент Украины Владимир Зеленский на состоявшейся 9 февраля в Брюсселе на полях экстренного саммита Евросоюза встрече с Хегером обратился к Братиславе с просьбой передать его стране имеющиеся у нее МиГ-29. Хегер заверил Зеленского, что Словакия сделает максимум, чтобы удовлетворить просьбу Украины. Помощь Украине, как сказал словацкий политик, "соответствует национальным интересам Словакии и интересам европейской безопасности".