15 марта, 13:55

Президент Абхазии проинспектировал военные объекты на востоке страны

Аслан Бжания также проконтролировал ремонтные работы в одной из воинских частей

СУХУМ, 15 марта. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил военные объекты в Восточной Абхазии и проконтролировал ремонтные работы в одной из воинских частей. Об этом сообщила пресс-служба президента в среду.

"Бжания в ходе инспекционной поездки посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части Абхазии. Также глава государства проконтролировал ход исполнения данных им поручений по произведению необходимых ремонтных работ в одной из воинских частей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бжанию сопровождали вице-президент Бадры Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, министр обороны Владимир Ануа, начальник Генштаба ВС Владимир Савченко, секретарь Совбеза Сергей Шамба.

Ранее в приграничном с Грузией Галском районе прошли совместные учения СГБ, МВД и Госслужбы охраны Абхазии, которые на фоне событий в Грузии с пятницы переведены на усиленный режим несения службы. 

Теги:
АбхазияБжания, Аслан Георгиевич
© Информационное агентство ТАСС
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