Швеция надеется на быстрое одобрение своей заявки в НАТО Анкарой после выборов в Турции

Премьер-министр Ульф Кристерссон вновь заявил о готовности королевства к тому, что Финляндия вступит в альянс раньше его страны

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Швеции надеется на быструю ратификацию заявки на вступление в НАТО после выборов в Турции. Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Конечно, мы надеемся на быстрый процесс ратификации после выборов в Турции, - сказал он. - Мы рады той поддержке, которую получили от всех членов НАТО, включая в области безопасности".

Шведский политик также повторил, что его страна готова к тому, что Финляндия вступит в НАТО до королевства.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня того же года в Мадриде прошли переговоры генсека организации Йенса Столтенберга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Финляндии Саули Ниинистё и занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдаленой Андерссон. Был подписан меморандум, позволяющий обеим северным странам вступить в НАТО.