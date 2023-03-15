15 марта, 14:02

Посол Украины в Индонезии обвинил власти Бали в приравнивании россиян и украинцев

Губернатор Ваян Костер ранее попросил МИД и Минюст Индонезии полностью прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по упрощенному порядку по прибытии в страну

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Посол Украины в Индонезии Василий Гамиянин считает, что призыв губернатора Бали Ваяна Костера прекратить выдачу виз гражданам РФ и Украины по упрощенному порядку приравнивает россиян и украинцев. Об этом в среду сообщил индонезийский новостной портал Detik​​​​​​.

"Я не понимаю заявления уважаемого губернатора [острова Бали]. Почему он упомянул граждан России и Украины", - приводит портал слова украинского посла. "Для меня приравнивание России и Украины - это нападение на мою страну", - добавил Гамиянин.

Ранее газета The Jakarta Post сообщала, что губернатор Костер попросил МИД и Минюст Индонезии полностью прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по упрощенному порядку по прибытии в страну. Он уточнил, что к нему поступили сообщения и жалобы на российских и украинских туристов, касающиеся злоупотреблений статусом туристов для поиска заработка на острове. 

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© Информационное агентство ТАСС
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