Глава МИД Сирии поблагодарил Лаврова за помощь РФ в ликвидации последствий землетрясения

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также отметили совпадение оценок Москвы и Дамаска по состоянию международных отношений

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад выразил признательность главе МИД РФ Сергею Лаврову за помощь Москвы в ликвидации последствий землетрясения в республике. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи в среду.

"При рассмотрении ряда практических вопросов наращивания российско-сирийского взаимовыгодного сотрудничества Фейсалом Микдадом была выражена признательность за эффективное содействие России в усилиях по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Сирии", - сообщили в министерстве.

На встрече Лавров и Микдад также отметили совпадение оценок Москвы и Дамаска по нынешнему состоянию международных отношений "как глобального столкновения сил, выступающих за суверенитет и равноправие всех государств, с геополитической гегемонией коллективного Запада, начинающего терять свои позиции в современном мире".

Кроме того, руководители дипведомств обсудили ситуацию в Сирии, отметив позитивные изменения обстановки, в частности, набирающий обороты процесс восстановления многоплановых связей Дамаска с ведущими арабскими столицами.

Микдад прибыл в Москву в составе правительственной делегации, сопровождающей президента Сирии Башара Асада в ходе его официального визита.

Два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.