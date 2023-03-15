Асад подтвердил поддержку России в борьбе со "старыми и новыми нацистами"

Сирийский лидер отметил, что Запад вновь поддерживает нацистов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад подтвердил, что поддерживает Россию в борьбе со "старыми и новыми нацистами".

"Я хочу сейчас воспользоваться моментом, так как это мой первый визит после [начала] спецоперации на Украине, и повторить сирийскую позицию в поддержку спецоперации против старых и новых нацистов. Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад принимал старых нацистов у себя на земле, а сейчас он вновь поддерживает их", - заявил сирийский лидер на встрече в среду в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.