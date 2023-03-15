15 марта, 14:18,
обновлено 15 марта, 14:43
Землетрясения в Турции и Сирии

Асад на встрече с Путиным поблагодарил Россию за помощь после землетрясений

Благодаря действиям российских ведомств "удалось существенно сократить число жертв и масштабы ущерба", отметил сирийский лидер

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил российские власти за помощь, оказанную в рамках ликвидации последствий недавних землетрясений в арабской республике.

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"Я хотел бы выразить благодарность министерствам и ведомствам Российской Федерации, которые помогали в ликвидации последствий землетрясений. Благодаря их участию удалось существенно сократить число жертв и масштабы ущерба", - сказал сирийский лидер на встрече в среду в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых сильнее всего пострадала Сирия. 

Теги:
СирияРоссияАсад, Башар ХафезЗемлетрясения в Турции и Сирии
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