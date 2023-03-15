Комиссия парламента Франции одобрила повышение пенсионного возраста до 64 лет

Депутат Нацсобрания от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано назвала такое решение "постыдным".

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Комиссия, состоящая из членов Сената и Национального собрания Франции, в среду одобрила статью 7 законопроекта о пенсионной реформе, которая предусматривает повышение минимального возраста выхода на пенсию в стране с 62 до 64 лет. Об этом сообщила член комиссии, депутат Нацсобрания от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано в Twitter.

"Статья 7, которая отодвигает минимальный возраст до 64 лет, принята комиссией при содействии [членов фракций партии] "Республиканцы", - сообщила она, добавив, что, по ее мнению, такое решение является "постыдным".

Проект реформы пенсионной системы был представлен премьер-министром Франции Элизабет Борн в середине января. Наряду с повышением пенсионного возраста до 64 лет он предполагает увеличение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену некоторых специальных пенсионных режимов.

Сенат 11 марта одобрил проект пенсионной реформы. Финальную версию законопроекта должна согласовать 15 марта совместная комиссия из семи депутатов Национального собрания (нижняя палата) и семи сенаторов. Если парламентарии придут к соглашению относительно окончательного текста, он будет внесен на голосование 16 марта сначала в Сенат, а затем в Национальное собрание. Если обе палаты проголосуют за документ, то он будет окончательно утвержден парламентом.