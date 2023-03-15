В Иракском Курдистане впервые в истории депутатом парламента стала женщина, носящая никаб

Лейла Али принесла присягу депутата перед членами Национальной ассамблеи региона

КАИР, 15 марта. /ТАСС/. Депутатом Национальной ассамблеи (парламента) Иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака, впервые в его истории стала мусульманка, придерживающаяся традиции ношения никаба - женского головного убора, закрывающего все лицо, кроме глаз. Об этом сообщил иракский новостной портал Shafaq News.

Выдвинутая кандидатом от Исламского движения Курдистана (ИДК) Лейла Али в среду принесла присягу депутата перед членами Национальной ассамблеи региона и стала первой женщиной - членом парламента региона, носящей никаб. Али заняла место одного из однопартийцев, подавших в отставку в ноябре 2022 года.

Члены фракции ИДК вышли из парламента Иракского Курдистана в связи с окончанием срока его полномочий. Однако Национальная ассамблея региона продлила сессию на год, до принятия окончательного решения о проведении в автономии новых парламентских выборов.