СМИ: Нетаньяху сократил визит в Германию на фоне ситуации с безопасностью в Израиле

По данным газеты The Jerusalem Post, предполагается, что в районе археологического парка Мегиддо произошел взрыв

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в ближайшие часы отправляющийся с визитом в Берлин, решил сократить продолжительность своей поездки из-за вероятного происшествия на юге еврейского государства. Об этом сообщила в четверг газета The Jerusalem Post.

По ее информации, глава правительства вернется в Израиль уже в четверг вечером. Изначально планировалось, что Нетаньяху задержится в Германии до пятницы.

Как отмечает The Jerusalem Post, решение сократить программу визита Нетаньяху принял на фоне сообщений об "инциденте в сфере безопасности" на севере страны. Происшествие, указывает издание, случилось еще в понедельник, предполагается, что в районе археологического парка Мегиддо произошел взрыв. По соображениям безопасности израильские власти до сих пор воздерживались от обнародования каких-либо подробностей по поводу случившегося, в ближайшие часы первую информацию на эту тему намерена огласить Армия обороны Израиля, пишет The Jerusalem Post.

В Берлин Нетаньяху должен вылететь в среду вечером. В ходе визита у него запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, с которым он намерен обсудить проблему Ирана и другие глобальные и региональные вопросы.

Перед вылетом из Израиля премьер провел совещание по вопросам безопасности с министром обороны страны Йоавом Галантом, сообщила канцелярия Нетаньяху. В ее заявлении отмечается, что "в последние дни премьер-министр получал последнюю информацию [по ситуации в области безопасности] и вместе с высшим руководством служб безопасности следит за развитием событий". Других подробностей по итогам состоявшегося совещания канцелярия не обнародовала.