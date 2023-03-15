СБУ заочно предъявила обвинения главе правительства ДНР

Спецслужба, в частности, заявляет, что Виталий Хоценко отвечает "является одним из ключевых организаторов" референдума по вхождению республики в состав России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения главе правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталию Хоценко. Об этом СБУ сообщила в среду в своем Telegram-канале.

"СБУ предъявила обвинение главе правительства ДНР", - говорится в сообщении. Он обвиняется в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "создании террористической группы или террористической организации".

Спецслужба, в частности, заявляет, что Хоценко отвечает за вывоз зерна, угля и гранита из Мариупольского порта, а также "является одним из ключевых организаторов" референдума по вхождению ДНР в РФ.

"СБУ <...> проводит комплексные мероприятия для привлечения [Хоценко] к ответственности", - утверждает ведомство.

Виталий Хоценко был назначен председателем правительства ДНР указом главы республики Дениса Пушилина 8 июня 2022 года. До этого он занимал должность директора департамента региональной и промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ. Хоценко является выпускником четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Финалист конкурса "Лидеры России" 2018-2019 года.

В сентябре в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России, на которых подавляющее большинство жителей поддержали такой шаг. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. СБУ после проведения референдумов начала заводить уголовные дела в отношении их организаторов.