В Белоруссии на выплаты ко Дню Победы намерены направить около $3,5 млн

Выплаты от $300 до $710 получат более 10 тыс. человек, отметил заместитель премьер-министра страны Игорь Петришенко

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Белоруссии выделит из бюджета 10 млн белорусских рублей (около $3,5 млн) на выплаты ко Дню Победы материальной помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Об этом в среду сообщил заместитель премьер-министра страны Игорь Петришенко.

"Предусмотрены выплаты от 850 до 2 тыс. [белорусских] рублей (от $300 до $710). Получателями этих сумм будут более 10 тыс. человек. Из республиканского бюджета на эти выплаты будет предусмотрено 10 млн рублей", - цитирует его пресс-служба белорусского правительства. Петришенко уточнил, что выплаты пройдут с 26 апреля по 4 мая.

Как сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня", по 2 тыс. белорусских рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также лица, принимавшие участие в боевых действиях до 3 сентября 1945 года. На такую сумму могут рассчитывать и лица, принимавшие участие в разминировании территорий республики. По 1 100 белорусских рублей (около $390) выплатят лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, работавшим на объектах ПВО или на строительстве военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов. Кроме того, такие выплаты получат лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады.

По 850 белорусских рублей выплатят членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести в годы войны, бывшим узникам фашистских концлагерей и иных мест принудительного содержания.