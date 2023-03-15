Испания намерена в ближайшее время направить Украине шесть танков Leopard

В Минобороны королевства также сообщили, что 55 украинских военнослужащих уже завершили обучение по управлению этими боевыми машинами

МАДРИД, 15 марта. /ТАСС/. Власти Испании планируют в ближайшее время передать Украине шесть танков Leopard. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе министерства обороны королевства.

"Испания объявила об отправке в ближайшее время после налаживания шести танков Leopard 2A4, к которым позже добавится вторая партия из четырех других единиц", - отметили в ведомстве. Там добавили, что 55 украинских военнослужащих уже завершили обучение по управлению этими боевыми машинами.

В министерстве также объявили о поставке Киеву новой партии бронетранспортеров. К настоящему моменту обучение в Испании прошли более 850 украинских солдат.