Зеленский уволил глав трех областных администраций Украины

Согласно указам, Максим Марченко, Сергей Гамалий и Сергей Гайдай освобождены от должностей на основании поданных им заявлений

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в среду уволил глав Одесской и Хмельницкой областных администраций Максима Марченко и Сергея Гамалия, а также главу подконтрольной Киеву администрации, которая якобы осуществляет руководство на территории ЛНР, Сергея Гайдая. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

"Уволить Гамалия Сергея Вячеславовича с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации", - говорится в тексте одного из указов. Аналогичные распоряжения касаются Марченко и Гайдая. В документах отмечается, что все трое освобождены от должностей на основании поданных им заявлений.

Указы о замещении освободившихся должностей пока не опубликованы.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Гайдая могут назначить послом Украины в Казахстане, а на его место может быть назначен депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Максим Ткаченко.