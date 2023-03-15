Голландский суд признал, что Facebook нарушал права пользователей

После этого решения пострадавшие смогут требовать компенсации

ГААГА, 15 марта. /ТАСС/. Окружной суд Амстердама признал, что социальная сеть Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) нарушала закон о неприкосновенности личной жизни, соответствующее решение опубликовано в среду на сайте инстанции. Теперь пострадавшие смогут требовать компенсации.

Как отмечается в документе, нарушения закона имели место в 2010-2020 годах. "Персональные данные пользователей обрабатывались в рекламных целях, в то время как в данном случае это было запрещено, - подчеркнули судьи. - Персональные данные также передавались третьим лицам без надлежащего информирования пользователей об этом и без наличия для этого оснований в законодательстве и нормативных актах".

Процесс был инициирован Ассоциацией потребителей и Фондом защиты личных данных в 2020 году. Иск был подан от лица более 190 тыс. человек. "Мы очень довольны решением, - отметил представитель Ассоциации потребителей Джерард Спиренбург, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация. - Это очень важный сигнал, причем не только Facebook, но и другим компаниям, что закон о неприкосновенности личной жизни нарушать нельзя".

Компенсация не предусмотрена этим решением, однако является конечной целью истцов. Признание судом, что Facebook нарушил закон, открывает путь к требованию выплат.

Ассоциацией потребителей рассматривает возможность начала переговоров с социальной сетью, но не исключает и подачи иска, к которому по-прежнему могут присоединиться все желающие. "Все зависит от Facebook, - подчеркнул Спиренбург. - Если они не хотят переговоров, мы инициируем новый процесс на основе данного решения". В свою очередь представители корпорации Meta заявили, что намерены подать апелляцию.