NYT: аппаратура на упавшем БПЛА США позволяла вести дистанционное наблюдение за Крымом

По данным издания, беспилотник MQ-9 был запущен с базы в Румынии

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Видеокамеры, установленные на американском беспилотнике MQ-9, упавшем во вторник в акватории Черного моря, позволяли вести наблюдение за Крымом из международного воздушного пространства. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на неназванного представителя военного ведомства США.

По его словам, беспилотник MQ-9 был запущен с базы в Румынии для осуществления регулярной разведывательной миссии. Подобные миссии, отметил представитель Пентагона, велись и до начала специальной военной операции и могут длиться до 10 часов.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские беспилотники осуществляют сбор разведывательных данных, которые впоследствии используются Киевом для ударов по российским силам и территории РФ.