Встречу глав МИД стран ОТГ планируют провести в Анкаре 16 марта перед саммитом организации

Участники организации намерены обсудить двусторонние и многосторонние проекты

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Встреча глав МИД стран - участниц Организации тюркских государств (ОТГ) будет предшествовать ее внеочередному саммиту в Анкаре в четверг. Об этом сообщил в среду МИД Турции.

"Накануне предстоящего 16 марта в Анкаре внеочередного саммита ОТГ "Стихийные бедствия: управление в экстренных ситуациях и гуманитарная помощь" в тот же день состоится встреча Совета министров иностранных дел стран организации с участием нашего министра", - говорится в сообщении турецкого МИД в Twitter.

Как сообщили ТАСС в секретариате ОТГ, участники саммита намерены выразить солидарность с Турцией в связи с разрушительными землетрясениями, которые произошли на ее юго-востоке в феврале, а также обсудить вопросы координации совместных действий в борьбе со стихийными бедствиями и оказания гуманитарной помощи. Встреча пройдет под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На полях саммита планируются встречи участников организации для обсуждения двусторонних и многосторонних проектов.

Организация тюркских государств была создана в 2009 году как Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Свое нынешнее название получила в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия. На предстоящий саммит в качестве наблюдателя также приглашена не признанная международный сообществом Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК).