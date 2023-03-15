Глава МИД Израиля отверг слова Борреля, сравнившего действия радикалов и израильской армии

Эли Коэн назвал такие параллели недопустимыми

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в беседе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что недопустимо проводить параллели между терактами палестинских радикалов и действиями израильских военных. Об этом сообщила в среду пресс-служба израильского МИД.

Как подчеркнули в министерстве, Коэн также "подверг критике участие Евросоюза в финансировании деятельности палестинских структур, поощряющих подстрекательство к насилию и осуществляющих выплаты семьям террористов, и выразил просьбу отвергать любые попытки вмешательства во внутриполитические дела Государства Израиль".

"Нет места для сравнения или попыток установления фальшивого "равновесия" между израильскими жертвами террора и палестинскими террористами, поддерживаемыми палестинской администрацией. Вмешательство Европейского союза во внутреннюю политику Израиля и финансирование палестинских структур, занимающихся подстрекательством и осуществляющих выплаты семьям террористов, должны быть прекращены", - заявил израильский министр главе европейской дипломатии.

Как отметили в пресс-службе МИД, в разговоре с Боррелем Коэн "подверг резкой критике" позицию своего собеседника, который "регулярно проводит сравнения между палестинским террором и израильскими усилиями по борьбе с терроризмом". Глава МИД Израиля также обратил внимание на "сохраняющийся дисбаланс позиций Евросоюза в отношении Израиля и выразил просьбу к ЕС предпринять шаги, которые выражали бы понимание европейцами сложного положения Израиля во всем, что касается его безопасности".

В ходе беседы Коэн подчеркнул, что ЕС "является соседом и стратегическим партнером" Израиля, и выразил надежду на то, что Евросоюз примет в его отношении "другой подход, основанный на морали и ценностях, который будет приветствоваться Израилем и поможет развитию конструктивного диалога", отметили в пресс-службе МИД.