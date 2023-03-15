США прокомментировали решение Бразилии разрешить военным кораблям Ирана зайти в порт

По словам помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайана Николса, заход этих кораблей в порт Рио-де-Жанейро вызвал "глубокое разочарование" у американской администрации

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты ошеломлены и глубоко разочарованы решением Бразилии разрешить двум военным кораблям Ирана заход в порт Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил в среду помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

"Мы понимаем, что наши страны не всегда будут придерживаться идентичных взглядов, и Бразилия как суверенная страна принимает собственные внешнеполитические решения. Мы довели до сведения Бразилии, что были ошеломлены ее недавним разрешением на заход в порт двум военным иранским кораблям, начиная с 28 февраля", - заявил Николс, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его словам, этот портовый визит вызвал "глубокое разочарование" у американской администрации. "Прежде всего, им нет места в нашем полушарии", - сказал американский дипломат про иранские военные корабли.