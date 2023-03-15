СМИ: в Полтавской области демонтировали памятник Горькому

Издание "Змист" отмечает, что писатель был одним из идеологов коммунистического режима и членом большевистской партии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Памятник советскому писателю Максиму Горькому демонтирован в селе Середняки Миргородского района Полтавской области Украины. Об этом в среду сообщило местное издание "Змист".

На своем сайте оно опубликовало фото, на котором видно, что на месте памятника писателю остался лишь постамент без статуи.

"Змист" пишет, что Горький считается основоположником советской литературы, не знал украинского языка, называл его "украинским наречием", был одним из идеологов коммунистического режима и членом большевистской партии.

Между тем Горький с 1905 года был членом Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), примыкал к большевистскому направлению в партии. В 1917 году Горький из-за несогласия с большевиками вышел из рядов РСДРП, после этого в партию большевиков он официально не вступал.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В конце декабря прошлого года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщал, что в 2022 году было демонтировано 28 памятников Александру Пушкину, 9 - Максиму Горькому, десятки памятных знаков в честь советских воинов-освободителей, было изменено 7,6 тыс. топонимов, связанных с СССР и Россией.

Максим Горький - литературный псевдоним Алексея Максимовича Пешкова (1868-1936). Горький - один из организаторов и первый председатель правления Союза писателей СССР. Писатель является автором рассказов ("Макар Чудра", "Старуха Изергиль", сборник "Сказки об Италии"), поэм в прозе ("Песня о буревестнике"), пьес ("На дне", "Мещане", "Васса Железнова"), романов "Мать" и "Жизнь Клима Самгина". В 2018 году международная организация ЮНЕСКО включила 150-летний юбилей Горького в перечень значимых дат.