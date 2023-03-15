Орбан заявил, что Венгрия не допустит, чтобы ее переплавили в общеевропейскую сверхдержаву

Как добавил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, страна не позволит никакого иностранного диктата, в том числе со стороны руководства Евросоюза

БУДАПЕШТ, 15 марта. /ТАСС/. Венгрия сама будет выбирать свой путь развития, сохранит национальную идентичность и не допустит, чтобы из нее сделали часть общеевропейской сверхдержавы. Об этом заявил в среду премьер-министр Виктор Орбан, выступая по случаю государственного праздника Венгрии - годовщины национально-освободительной революции 1848-1849 годов.

Глава правительства побывал в городе Кишкёрёш - на родине национального поэта Венгрии Шандора Петёфи (1823-1849), считающегося одним из героев тех революционных событий. В этом году исполнилось 200 лет со дня его рождения. Речь Орбана транслировалась по телевидению.

Выступая на городской площади у дома, где родился поэт, он заявил, что 175 лет назад началось "великое шествие венгерской свободы, которое иногда делало повороты и заходило в тупик, но продолжается и сегодня". По словам Орбана, в этом шествии, отстаивая свободу своей страны, участвует и Петёфи и "это видно, когда иностранцы пытаются указывать венграм, как им жить, а также когда они пытаются переплавить Венгрию, сделав из нее часть европейской сверхдержавы". "Эти попытки не увенчаются успехом, потому что в каждом венгре есть маленький Петёфи", - сказал глава правительства.

В свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на праздничном мероприятии в Дьёре, также заявил, что страна не допустит никакого иностранного диктата, в том числе со стороны руководства Евросоюза. "Мы сохранили нашу свободу, чтобы самим решать, какие действия Брюсселя мы поддерживаем, а какие нет", - подчеркнул глава МИД. В связи с этим он подтвердил, что Венгрия не позволит, чтобы ее втянули в вооруженный конфликт на Украине, и выступает за его урегулирование мирным путем.