СМИ: Израиль отказался принимать Борреля с официальным визитом

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ранее сравнил теракты палестинских радикалов и действия израильской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Израиля отказались принимать в стране с официальным визитом верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом сообщила в среду газета The Jerusalem Post.

Как заявил изданию источник в израильских правительственных кругах, власти еврейского государства возмущены комментариями Борреля, сравнившего теракты палестинских радикалов и действия израильской армии. МИД Израиля не будет блокировать въезд главы дипломатии ЕС в страну в частном порядке, однако не намерен организовывать ему прием в формате официального визита, указывают источники.

Возмущение израильской стороны вызвала статья Борреля в издании Project Syndicate, опубликованная на минувшей неделе, отмечает The Jerusalem Post. В этом тексте он провел параллели между действиями палестинских радикалов и мерами израильских силовиков по борьбе с террором.

Глава МИД Израиля Эли Коэн ранее в разговоре с Боррелем подверг резкой критике эти слова главы дипломатии ЕС, заявив о недопустимости такого сравнения, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. В ходе этой беседы он также потребовал прекратить "вмешательство Европейского союза во внутреннюю политику Израиля и финансирование палестинских структур, занимающихся подстрекательством и осуществляющих выплаты семьям террористов", и призвал ЕС в отношениях с израильской стороной "принять другой подход, основанный на морали и ценностях, который будет приветствоваться Израилем и поможет развитию конструктивного диалога".