США заявили о готовности оперативно рассмотреть запрос на экстрадицию Болсонару

Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс при этом отказался уточнить, передала ли Бразилия такой запрос

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Американская администрация готова оперативно рассмотреть запрос на экстрадицию предыдущего президента Бразилии Жаира Болсонару в случае его поступления. Об этом заявил в среду помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

"Давняя политика заключается в том, чтобы не комментировать дела, касающиеся экстрадиции. Безусловно, у нас прочные отношения с Бразилией. И мы будем обращаться с любым запросом на экстрадицию, который получим от бразильского правительства, быстро", - сказал Николс, комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США ситуацию вокруг Болсонару.

При этом сотрудник американского внешнеполитического ведомства отказался уточнить, передала ли Бразилия США такой запрос. "Сожалею, но мы не даем комментариев по поводу того, подавали или нет страны запросы на экстрадицию. Но в случае поступления такого запроса мы бы рассматривали его быстро и в соответствии с законом", - отметил дипломат.

Как сообщило ранее информационное агентство Bloomberg, администрация нынешнего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы рассматривает возможность принудительного возвращения Болсонару, находящегося в США, если он не прибудет на родину добровольно к концу марта. Администрация Лулы да Силвы хочет, как говорилось в публикации, чтобы Болсонару предстал перед бразильским судом в течение следующих нескольких месяцев. Отмечалось, что ему едва ли грозит арест по возвращении на родину.

Ранее Федеральный верховный суд Бразилии включил Болсонару в число фигурантов дела о погромах в столице. 8 января сторонники Болсонару, несогласные с его поражением на президентских выборах, вступили в столкновения с полицией и прорвались в здания Национального конгресса (парламента), президентского дворца и Федерального верховного суда. Немногочисленная охрана пустующих в выходной день административных зданий не смогла дать отпор протестующим, не признающим результаты октябрьских президентских выборов. Согласно предварительным оценкам, в беспорядках участвовали около 5 тыс. человек. Для разгона манифестантов силовики использовали дымовые шашки и гранаты со слезоточивым газом, сбрасывая их в том числе с вертолета.