В Клайпеду зашел ракетный эсминец ВМС США Porter

В порт Porter сопроводила вооруженная охрана из команды подводных действий ВМС Литвы и службы охраны порта и побережья

ВИЛЬНЮС, 15 марта. /ТАСС/. Ракетный эсминец военно-морских сил США USS Porter зашел в Клайпеду - литовский порт на Балтике. Об этом в среду сообщило командование вооруженных сил Литвы.

"Зашедший в Клайпеду эсминец Porter выполняет в Балтийском море задачи, поставленные перед ним командованием американских ВМС", - говорится в сообщении.

В порт Porter сопроводила вооруженная охрана из команды подводных действий ВМС Литвы и службы охраны порта и побережья. "Во время пребывания в Клайпеде корабль союзников в акватории порта будет охраняться с использованием быстроходных лодок", - отметило командование.

На вооружении эсминца класса Arleigh Burke Porter находятся торпеды, ракеты различных типов, артиллерийские и пулеметные системы. На нем дислоцированы вертолеты класса MH-60R Sea Hawk. Экипаж - около 300 военнослужащих.