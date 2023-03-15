Посол Израиля пообещал, что его страна продолжит помогать Киеву

Михаил Бродский встретился с украинским вице-премьером Ириной Верещук

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Посол Израиля на Украине Михаил Бродский сообщил в среду, что встретился с украинским вице-премьером Ириной Верещук. В ходе разговора он заверил собеседницу, что еврейское государство продолжит оказывать Киеву помощь.

"Очень полезная встреча с вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук. Израиль продолжит оказывать помощь Украине, в том числе в восстановлении деоккупированных регионов", - написал дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны, однако израильская сторона последовательно отклоняла все запросы. Правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху, сформированное в конце 2022 года, подтвердило курс на поддержку Киева путем оказания гуманитарной помощи.

В феврале Киев посетил глава МИД Израиля Эли Коэн, ставший первым израильским чиновником высокого ранга, побывавшим на Украине с момента начала в этой стране боевых действий. В ходе встреч с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским он подчеркнул, что Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь, в частности поможет Киеву с разработкой гражданской системы оповещения о воздушном нападении, речи о военных поставках не шло.