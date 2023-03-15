Синод канонической УПЦ 20 марта ответит на предписание покинуть Киево-Печерскую Лавру

Митрополит Антоний надеется, что 29 марта в Киево-Печерской лавре не будет силового противостояния

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) 20 марта проведет заседание Синода, на котором решит, как отреагирует на предписание властей покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Об этом в среду сообщило украинское издание "Страна", ссылаясь на заявление высших иерархов УПЦ.

По данным издания, проведение Синода 20 марта анонсировали на пресс-конференции настоятель Лавры митрополит Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний и руководитель информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

При этом митрополит Антоний выразил надежду, что 29 марта в Киево-Печерской лавре не будет силового противостояния. "Мы не знаем, что произойдет в Лавре 29 марта, но мы знаем настроения наших верующих, которые будут защищать свои святыни. Нам говорят, что сюда могут прийти люди, которые настроены враждебно против нас, люди, которые воюют на фронте. <...> Мы не прекращаем верить в то что наша власть не допустит этого противостояния", - заявил он.

Если монахов УПЦ начнут выселять 29 марта, они будут молиться, сказал митрополит Павел в ответ на соответствующий вопрос. "Что я могу сделать против власти? Мы люди без оружия. Уповаем на Господа. Как Господь устроит, так и будет", - сказал он.

10 марта на сайте обители было опубликовано предупреждение и. о. гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" (подчиняется Минкультуры Украины). В соответствии с документом, монахи УПЦ, которые находятся на территории Киево-Печерской лавры, должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточнялось, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского.