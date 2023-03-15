Госдеп считает, что действия России в инциденте с БПЛА были непреднамеренными

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США полагает, что действия России в инциденте с американским беспилотником над Черным морем во вторник, скорее всего, были непреднамеренными. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, которое он сделал в среду в интервью телеканалу MSNBC.

"Наиболее вероятное объяснение на данный момент - эти действия, скорее всего, были непреднамеренными. Вероятно, это был результат непрофессионализма одного из российских летчиков. Но это неважно в конечном итоге. Важно то, что произошло: российский самолет вынудил нас посадить беспилотник", - сказал он.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В оборонном ведомстве добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем.