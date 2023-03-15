Финляндия ожидает, что Эрдоган сообщит об одобрении ее заявки на членство в НАТО 17 марта

Турецкий лидер ранее заявил журналистам, что Анкара может в скором времени одобрить заявку Финляндии на вступление в альянс

СТОГКОЛЬМ, 15 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё ожидает, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган сообщит на встрече с ним в Анкаре, которая пройдет в пятницу, об одобрении финской заявки на членство в НАТО.

"Стало известно, что на этапе, когда президент Турции Эрдоган принял решение о ратификации членства Финляндии в НАТО, он захотел встретиться и выполнить это обещание напрямую на уровне президентов. Турецкая сторона надеялась, что я буду там, чтобы подтвердить их намерения, когда они объявят об этом решении. Конечно, я принял приглашение и поеду принимать его волеизъявление", - написал Ниинистё в среду в Twitter.

Ранее в среду турецкий лидер заявил журналистам, что Турция может в скором времени одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО. "В пятницу приедет президент Финляндии, мы с ним встретимся и выполним то, что обещали сделать. Надеюсь, так и будет", - сказал он, отвечая на вопрос, поступит ли через неделю в парламент на обсуждение законопроект, касающийся заявки Хельсинки на присоединение к НАТО, и будет ли он одобрен.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.