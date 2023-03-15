ООН заявила, что дискуссии вокруг продления зерновой сделки продолжаются

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал отвечать на вопрос, получила ли ООН формальное уведомление от России о продлении зерновой сделки только на 60 дней и согласны ли во всемирной организации на такие условия

ООН, 15 марта. /ТАСС/. Дискуссии по различным аспектам зерновой сделки продолжаются, ООН сфокусирована на ее продлении во всей целостности. Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Я не буду вдаваться в детали продолжающихся дискуссий. В соглашении участвуют три стороны, мы выступаем в качестве свидетелей. Генеральный секретарь сосредоточен на обеспечении продолжения и целостности сделки, которая, как мы много раз говорили, критически важна для мировой продовольственной безопасности, так же как и меморандум о взаимопонимании с РФ по продовольствию", - сказал он.

Дюжаррик не стал отвечать на вопрос, получила ли ООН формальное уведомление от России о продлении зерновой сделки только на 60 дней и согласны ли во всемирной организации на такие условия. "О том, что сказала Россия, лучше спрашивать Россию", - отметил он.