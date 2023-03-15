В Молдавии запретили выходить на протесты с корпоративной символикой и в бронежилетах

Также запрещено использовать ремни и многофункциональные тактические жилеты, нательные камеры и портативные радиостанции

КИШИНЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Молдавии запретили использовать корпоративную символику, а также определенные виды спецодежды на акциях протестах. Такое решение приняла в среду правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Запрещается использование корпоративной символики юридических лиц во время проведения собраний, публичных демонстраций, митингов и других массовых мероприятий. <…> Также запрещается использование бронежилетов, чехлов, ремней и многофункциональных тактических жилетов, нательных камер и портативных радиостанций физическими и юридическими лицами", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

С лета 2022 года в Молдавии проходят массовые акции протеста оппозиции. Их организаторами выступали партия "Шор", Партия социалистов Республики Молдова, а также другие формирования и общественные деятели, которые обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен и некомпетентности. По итогам прошлого года уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, за полтора года тарифы на газ выросли почти в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза.

Президент Молдавии Майя Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В этот период были арестованы десятки оппозиционных активистов. Уголовные дела заведены на руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор".

В феврале парламент Молдавии продлил режим ЧП еще на 60 дней.