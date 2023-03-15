В Париже задержали несколько человек на акции протеста против пенсионной реформы

Хулиганы забрасывают правоохранителей петардами, камнями и бутылками

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Полиция начала задерживать наиболее агрессивных участников акции протеста против повышения пенсионного возраста, которая проходит в Париже в среду. Как передает корреспондент ТАСС, правоохранители задержали по меньшей мере семь человек.

Беспорядки продолжаются в районе бульвара Порт-Рояль, который является одной из точек маршрута демонстрантов. Хулиганы забрасывают правоохранителей петардами, камнями и бутылками.

Как минимум пять человек пострадали в ходе столкновений с полицейскими, медики оказывают им помощь.

По прогнозам Службы территориальной разведки Национального управления полиции, в парижских манифестациях должны принять участие от 50 тыс. до 80 тыс. человек. Протестный марш, организованный профсоюзами, стартовал от эспланады Дома инвалидов, его завершение ожидается в 19:00 (21:00 мск) на площади Италии на юге Парижа. По всему маршруту следования колонны ограничено движение автомобилей и наземного общественного транспорта.

Проект реформы пенсионной системы был представлен премьер-министром Франции Элизабет Борн в середине января. Наряду с повышением пенсионного возраста до 64 лет он предполагает увеличение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену ряда специальных пенсионных режимов.