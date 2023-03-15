Генсек ООН на фоне инцидента с БПЛА призвал РФ и США избегать эскалации

Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик отказался комментировать ожидания по поводу дальнейшего развития событий

ООН, 15 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Россию и США к диалогу и избегать эскалации. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос об инциденте с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) над Черным морем.

"У меня нет информации о том, что конкретно произошло. Мы видели информацию только из пресс-релизов. Реакция генерального секретаря ООН будет, что мы призываем к диалогу и избегать любой эскалации", - сказал Дюжаррик.

Представитель ООН отказался комментировать ожидания по поводу дальнейшего развития событий, в том числе попытки сторон поднять беспилотник со дна Черного моря. "Поэтому мы и призываем к деэскалации и продолжению коммуникаций", - повторил он.

Как заявило Минобороны России, средства контроля ВКС РФ зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. Как уточнили в ведомстве, полет осуществлялся с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами". В оборонном ведомстве добавили, что беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в военном ведомстве.

По версии Европейского командования Вооруженных сил США, один из двух российских самолетов Су-27 поразил пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Черного моря. Президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем.