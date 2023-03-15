В Израиле сообщили о ликвидации террориста, заложившего взрывчатку у парка Мегиддо

Он мог готовить еще один взрыв, говорится в совместном заявлении армии, Службы общей безопасности и полиции еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Израильские службы безопасности ликвидировали террориста, совершившего в понедельник теракт в районе археологического парка Мегиддо на севере Израиля, где в результате подрыва придорожного взрывного устройства был ранен израильтянин. Как говорится в распространенном в среду совместном заявлении армии, Службы общей безопасности и полиции еврейского государства, мужчина мог готовить еще один взрыв.

"В понедельник рядом с перекрестком Мегиддо на шоссе 65 было взорвано взрывное устройство, в результате чего израильское гражданское лицо получило тяжелые ранения. Силы безопасности установили местонахождение подозреваемых, подложивших взрывное устройство. Во время поисков на одном из блокпостов силы армии и полиции остановили автомобиль, в котором вооруженный террорист представлял угрозу для силовиков, которые нейтрализовали и убили его", - говорится в заявлении.

Военные добавили, что "у террориста было обнаружено оружие, в том числе готовый к приведению в действие пояс с взрывчаткой, а также дополнительные средства", отметив, что "предполагается, что благодаря нейтрализации [террориста] был предотвращен еще один теракт".

"Первоначальное данные расследования приводят к предположению, что террорист пришел на территорию Израиля из Ливана в начале этой недели. Обстоятельства террористической атаки находятся в стадии тщательного изучения, при котором также рассматривается возможность участия террористической армии [ливанского шиитского движения] "Хезболлах", - указывается в совместном заявлении израильских силовиков.